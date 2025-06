Esame della patente con l’inganno: 38enne denunciato a Como

Ha superato l’esame teorico per la patente B grazie a un sistema di trasmissione audio-video nascosto, ma è stato scoperto e denunciato. È successo ieri mattina a Como, dove la Polizia di Stato ha fermato un 38enne di Concorezzo (Mm), incensurato, per violazione della legge 475 del 1925, che punisce chi si appropria delle capacità altrui in esami o concorsi.

A insospettirsi è stato l’esaminatore, che ha notato il comportamento distratto dell’uomo e il fatto che venisse da fuori provincia. Ha così allertato il 112, facendo intervenire la Polizia.

Gli agenti hanno trovato addosso all’uomo un kit radiocollegato con l’esterno, con cui riceveva le risposte. Il candidato è stato portato in questura e denunciato a piede libero. Il kit è stato sequestrato.

Sono già diversi i casi scoperti dalla polizia di stato a Como per casi analoghi.