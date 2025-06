Forza Italia Gallarate e la solidarietà ai consiglieri minacciati: “Non tollerare mai metodi squadristi”

«Siamo senza parole di fronte a queste minacce», dice il segretario di Forza Italia Gallarate Carlo Ceraldi, di fronte al video dell’estremista spagnolo (che era al summit razzista al teatro comunale Condominio) in cui quattro consiglieri comunali di opposizione vengono messi nel mirino e accusati di essere «complici» di reati che saranno compiuti da persone immigrate.

Ceraldi interviene subito dopo che è scoppiato il caso. «Noi come Forza Italia ci siamo dissociati chiaramente dai contenuti del summit» dice Ceraldi, richiamando che nel suo intervento aveva ribadito che Forza Italia «condanna con assoluta fermezza ogni forma di estremismo, di intimidazione ideologica e di linguaggio d’odio», anche se poi anche FI, al pari del resto della maggioranza, non ha votato la mozione di censura proposta dalle minoranze (che la consideravano un tentativo di mediazione, pur avendo parole chiare). «Nessun consigliere può essere minacciato per le sue idee come fa questo estremista».

Forza Italia di Gallarate ha poi ribadito in una nota che dice che non si può «mai tollerare chi cerca di colpire gli avversari con metodi violenti o squadristi»: