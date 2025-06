Il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Varese è Ciro Bolognese

Questa mattina, lunedì 9 giugno, alla presenza del prefetto Salvatore Rosario Pasquariello, si è svolto il passaggio di consegne al vertice del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese. A lasciare l’incarico è l’architetto Mario Abate (a sinistra nella foto), che dal 9 giugno sarà dirigente dell’Ufficio Regolazione Aeronautica presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco a Roma, ufficio centrale di staff del Capo del Corpo Nazionale, con competenze sulla flotta aerea e i servizi di antincendio aeroportuali.

Contestualmente, l’architetto Abate lascia anche la reggenza del comando di Cuneo, svolta in parallelo con Varese dal febbraio 2025. In due anni e mezzo alla guida del comando varesino, ha ottenuto importanti risultati, come lui stesso ha sottolineato:

«Lascio Varese con entusiasmo per il nuovo incarico, ma anche con un po’ di tristezza. Ho trovato un ambiente umano e professionale straordinario, persone che hanno lavorato con dedizione e che mi mancheranno».

A succedergli è l’ingegner Ciro Bolognese (a destra nella foto), nato ad Avellino nel 1978, sposato e padre di due figli. Laureato in ingegneria civile e in ingegneria della sicurezza, con tre master alle spalle, è entrato nel Corpo Nazionale nel 2004. Ha prestato servizio nei comandi di Alessandria, Novara, Vercelli e Torino, partecipando a numerosi interventi di emergenza, dai terremoti dell’Aquila e del centro Italia al sisma di Ischia, fino al ponte Morandi di Genova.

Esperto internazionale, ha fatto parte della missione ONU in Nepal dopo il sisma del 2015, è componente del gruppo INSARAG e autore di pubblicazioni tecniche per il Corpo. Nel 2018 è stato insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

«È per me un grande onore assumere il comando di Varese — ha dichiarato Bolognese —. Ringrazio i vertici del Corpo per la fiducia e garantisco il massimo impegno nel servire il territorio e la comunità».