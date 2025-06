Il polacco Petrasek nel mirino della Openjobmetis

Dell’Est Europa sì, ma di nascita e formazione americana: un perfetto mix tra la “tradizione recente” che porta a ricercare giocatori di formazione USA e il desiderio di molti tifosi che si augurano un ritorno da parte della Openjobmetis sul mercato continentale.

L’ala sul taccuino dei dirigenti biancorossi cui avevano accennato nell’articolo su Elisee Assui é infatti Luke Petrasek, 30 anni il prossimo 17 agosto, in forza ai polacchi dell’Anwil Wloclawek con cui ha vinto una Fiba Europe Cup nel 2023.

Petrasek è giocatore di stazza – 2 metri e 08 – ed è un’ala dotata di tiro ma anche in grado di giocare vicino a canestro. Nato nello Stato di New York – il nonno (Connie Simmons) fu un giocatore dei Knicks negli anni Cinquanta – ha giocato in NCAA a Columbia University ma nel basket “pro” ha calcato i parquet europei. Prima in Germania a Giessen, poi in Russia a Novgorod, infine in Polonia: con la maglia di Wloclavek – una delle società di maggiore tradizione – ha vestito anche la divisa della Nazionale in occasione delle qualificazioni agli Europei 2025.

Nel campionato polacco Petrasek ha segnato 11,7 punti in 27′ di impiego con 4,9 rimbalzi a partita e un interessate 41,7% da 3 a conferma delle sue qualità balistiche. Varese ha intavolato la trattativa da alcuni giorni, vedremo se tra le parti arriverà un accordo che – cosa non indifferente – non andrebbe a incidere sul numero di visti a disposizione del club visto il passaporto comunitario dell’ala.