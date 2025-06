La Provincia annuncia 600.000 euro di investimenti per gli edifici scolastici a Saronno, Gallarate e Busto

Oltre 600.000 euro per sistemare il patrimonio edilizio scolastico. È quanto annuncia Giacomo Iametti, Vicepresidente della Provincia di Varese con delega all’edilizia scolastica. Si tratta di investimenti per manutenzione e ammodernamento degli stabili di pertinenza di Villa Recalcati.

A Saronno si interverrà sugli istituti Riva e Parma con opere che riguarderanno servizi igienici e serramenti, lavori previsti anche negli istituti Verri di Busto Arsizio e Da Vinci Pascoli di Gallarate. Tutti interventi frutto della ricognizione costante che si è svolta insieme agli uffici in questi mesi collaborando attivamente e con proficui risultati assieme i dirigenti scolastici.

Gli interventi e la cura restano, in ogni caso, a 360 gradi su tutte le scuole provinciali: in particolare, 150.000 euro andranno alla manutenzione straordinaria del verde con focus sulle potature degli alberi al fine di prevenire rischi dovuti ai fenomeni meteorologici estremi.

«Questo pacchetto di interventi mirati è frutto della ricognizione che ho avviato negli ultimi mesi insieme agli uffici, – sottolinea Giacomo Iametti, Vicepresidente della Provincia di Varese con delega all’edilizia scolastica – è un lavoro di squadra che dimostra la volontà della Provincia di Varese di lavorare in stretta collaborazione con gli istituti e con i dirigenti scolastici del nostro territorio. Significativo per la Città di Saronno la partecipazione al bando regionale per la riqualificazione energetica dell’istituto Itcs Gino Zappa dal valore di 6 milioni di euro, a dimostrazione che la Provincia cerca di cogliere tutte le opportunità che possano dare un valore aggiunto alle nostre scuole e a nostri studenti».