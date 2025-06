Lezione di vita all’Istituto De Filippi con il paralimpico Daniele Cassioli. Tutte le novità del polo formativo

L’auditorium Pigionatti dell’Istituto De Filippi a Varese gremito come non lo si vedeva da un po’. Martedì 3 giugno tra il pubblico in sala: studenti, docenti e famiglie e staff, sul palco Daniele Cassioli, atleta paraolimpico che ha raccontato la sua storia e ha risposto alle domande urgenti e profonde di alcuni allievi del liceo che guidati dalla professoressa Veronica Chizzoni hanno fatto un lavoro sul testo di Cassioli “Vento Contro”.

Domande sulla vita, sugli ostacoli, sulle fatiche. Le domande degli adolescenti, le domande che sono anche quelle degli adulti ed è per questo che in sala ha dominato un grande silenzio e una grande attenzione per circa due ore.

L’occasione è stata la serata di fine anno scolastico, un momento in cui tutta la comunità delle Filippi -istituto Alberghiero e Liceo delle scienze umane -si è riunita e si è voluta mettere di fronte a una cosa bella, anzi bellissima: la testimonianza di un uomo che attraverso un grande percorso sportivo e umano può veramente incontrare tutti nel profondo delle loro questioni.

In questa cornice c’è stata anche l’occasione di salutare il preside uscente Baggio dopo quasi vent’anni di onorato servizio all’Istituto dei Filippi che come lui ha ricordato gli ha permesso di incontrare e accompagnare migliaia tra studenti, genitori e docenti. Ma la serata è stata anche uno sguardo al futuro dell’Istituto, alla presenza di Anna Chiara Zecchel, che rappresenta il gruppo scolastico che ha da circa un anno rilevato la gestione della scuola e disegnato un progetto di rilancio, sono stati introdotti ufficialmente il nuovo direttore generale Andrea Sinigaglia proveniente da Parma e con alle spalle 20 anni di gestione di Alma, la scuola internazionale di cucina italiana e la nuova preside Laura Broggi, varesina, laureata in matematica e che dal primo di settembre entrerà in ruolo e che proviene dalla dirigenza del Liceo dell’Istituto Sacro Cuore di Gallarate.

Tante le novità quindi e tante le prospettive per un Istituto dei Filippi che si lancia nel futuro della formazione professionale. Oltre all’intervento di Faggioni, presidente del consiglio di Istituto anche dai tre elegantissimi rappresentanti di Istituto Rachele Bordogna, Edoardo Bino e Bernhard Talpes.

Graditissimi ospiti della serata sono stati non solo i familiari dei ragazzi ma anche il consigliere regionale Giuseppe Licata che ha portato un saluto e ha ricordato i più giovani la bontà della politica, quella vera e li ha invitati a non metterla solo tra le cose negative ma di tenere presente il valore della partecipazione democratica.

La serata si è conclusa con la premiazione dei migliori studenti che si sono distinti nello sport e nelle esperienze PCTO di alternanza scuola lavoro, e con un grande caloroso applauso a tutto il corpo docente guidato dal Vicario Emmanuele Panza, “i piloti della nostra compagnia aerea”, così li ha definiti il nuovo direttore generale, veri protagonisti dell’educazione pronta a tornare a decollare da settembre 2025.

Non poteva mancare alla fine di una serata condotta brillantemente da Giuseppe Galloro un aperitivo preparato e servito dai ragazzi dell’alberghiero per un gran finale di fine anno e per augurarsi di cuore buona estate.