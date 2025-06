Luino celebra i 187 anni della Musica Cittadina: grande successo per il concerto al Teatro Sociale

Una serata di grande musica e di forte partecipazione popolare ha segnato, sabato 7 giugno, l’avvio ufficiale della nuova stagione concertistica della Musica Cittadina di Luino, che quest’anno celebra l’importante traguardo dei 187 anni di storia.

A fare da cornice all’evento è stato un Teatro Sociale Fo Rame gremito in ogni ordine di posto, a testimonianza del profondo legame che unisce da quasi due secoli la città alla sua storica banda musicale, la più antica associazione di volontariato di Luino.

Un viaggio musicale tra tradizione e modernità

Sotto la direzione appassionata e precisa del Maestro Francesco Iannelli, l’orchestra ha proposto un programma vario e coinvolgente, capace di conquistare un pubblico numeroso e attento. Il concerto si è aperto con la brillante ouverture da Il viaggio a Reims di Gioachino Rossini, per poi spaziare verso sonorità più moderne e accattivanti, come quelle dedicate al grande Benny Goodman, re dello swing.

Non sono mancate pagine di forte impatto emotivo, come le composizioni del belga Jan Van der Roost, che hanno esaltato l’unità e l’elevato livello tecnico dell’ensemble. Particolarmente apprezzate sono state anche le esibizioni dei solisti della banda, che hanno saputo distinguersi per tecnica e sensibilità interpretativa, ricevendo convinti e calorosi applausi.

Spazio ai giovani e alla formazione

Come da tradizione, il concerto di apertura ha rappresentato anche un momento di festa e riflessione per la comunità luinese. Particolarmente significativa la premiazione dei giovani allievi della scuola di musica della Musica Cittadina: un gesto che valorizza l’impegno e la dedizione dei ragazzi e che sottolinea l’importanza della formazione musicale per il futuro del sodalizio.

Un patrimonio culturale che si rinnova

Il successo della serata, suggellato da lunghi applausi finali, ha confermato ancora una volta il ruolo centrale della Musica Cittadina nella vita culturale di Luino. Un patrimonio vivo, che da 187 anni accompagna i momenti più significativi della comunità e che, grazie anche all’entusiasmo delle nuove generazioni, guarda con fiducia alle sfide future.

Con un’avvio di stagione così promettente, la Musica Cittadina di Luino si prepara a regalare alla città un anno ricco di musica, emozioni e nuove iniziative.