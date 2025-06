Lutto a Buguggiate e in Finazzi Srl: addio a Paolo Giacobbo, colonna storica dell’azienda

Buguggiate e il mondo del lavoro varesino piangono in queste ore la scomparsa di Paolo Giacobbo, figura storica e amatissima della Finazzi Srl, azienda di riferimento nel settore della produzione e installazione di serramenti.

Giacobbo, per tutti in azienda affettuosamente conosciuto come “zio Paolo”, è venuto a mancare prematuramente, lasciando un grande vuoto tra parenti, amici e colleghi. Il suo carattere solare, la disponibilità verso tutti e la capacità di portare leggerezza e sorriso in ogni situazione lo avevano reso un punto di riferimento umano e professionale nella grande famiglia Finazzi.

“Ci hai lasciati come tuo ultimo scherzo — scrivono commossi i colleghi nel messaggio di commiato diffuso dall’azienda — eri lo zio di tutti, sempre pronto ad aiutare chi ne aveva bisogno, con il sorriso e la voglia di scherzare per rendere ogni situazione serena. Ci mancherai tantissimo. Cercheremo tutti insieme di portare avanti l’azienda nel migliore dei modi. Fai buon viaggio, zio Pa’.”

La storia della Finazzi Srl è strettamente intrecciata con quella della famiglia Giacobbo. Fondata nel 1966 da Furio Giacobbo come officina meccanica a Morazzone, l’azienda è stata trasformata nel 1981 a Casale Litta in una realtà specializzata in serramenti, diventando nel tempo un punto di riferimento riconosciuto per qualità e innovazione.

Paolo Giacobbo, insieme a Tiziano, Gianni, Marco e Fabio Giacobbo, ha contribuito con passione alla crescita dell’azienda, condividendo un percorso fatto di investimenti, formazione e una continua attenzione alla qualità, che ha portato la Finazzi a celebrare di recente i suoi primi 40 anni di attività.

Alla famiglia Giacobbo, ai colleghi della Finazzi Srl e a tutti i suoi cari vanno le più sentite condoglianze.

I funerali avranno luogo sabato 14 giugno alle ore 14.30, preceduti dal Santo Rosario alle ore 14.00, presso la Chiesa Parrocchiale di Buguggiate.