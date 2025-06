Riaperta questa mattina la via Mulini Grassi a Varese

A partire da questa mattina, venerdì 6 giugno, la via Mulini Grassi a Varese è stata riaperta al traffico, dopo la conclusione dei lavori di messa in sicurezza. La strada, che collega il quartiere di Sant’Ambrogio a Induno Olona, era stata temporaneamente chiusa il 19 maggio per consentire verifiche tecniche sui versanti e sui muri di contenimento privati.

Con la riapertura, la viabilità è tornata regolare, permettendo agli automobilisti di percorrere nuovamente il tratto senza restrizioni.