Sarà Giorgio Poi a chiudere la decima edizione di Woodoo Fest a Cassano Magnago

Ci sarà anche Giorgio Poi nella line-up del Woodoo Fest di Cassano Magnago. L’artista si esibirà nella serata di domenica 29 giugno.

Tra i cantautori più amati della sua generazione, chitarrista delicato, scrittura sospesa tra nostalgia e divenire. Giorgio Poi torna dal vivo con “Schegge”, il nuovo album uscito il 2 maggio, e porta con sé una delle voci più intime e brillanti della scena cantautorale italiana.

Dai primi passi con Fa Niente, alle collaborazioni con Phoenix, Frah Quintale, Calcutta, Franco126, passando per tour in tutto il mondo e un percorso sonoro sempre in evoluzione. Giorgio Poi chiuderà Woodoo fest nella decima edizione del festival che si terrà dal 26 al 29 giugno.