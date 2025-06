Tentato omicidio, rapina e droga: per i fatti di Castiglione Olona in cinque davanti al giudice

Ci sono i tre carabinieri implicati (e dunque indagati, presunti innocenti fino a prova contraria) a vario titolo per sequestro di persona, tentato omicidio, rapina aggravata e omessa denuncia.

C’è la stessa vittima del reato, il pusher che a Castiglione Olona un anno fa venne accoltellato nei boschi di Fondocampagna, chiamato a rispondere per spaccio.

Ma anche una donna, una amica che nei giorni successivi ai fatti fece da interprete, da collegamento fra l’imputato e la sua famiglia in Marocco, accusata di “favoreggiamento personale“.

In tutto dunque cinque gli imputati che finiranno di fronte al giudice per l’udienza preliminare di Varese il prossimo 11 giugno con accuse appunto molto diverse le une dalle altre per fatti che fecero grande baccano nella cassa di risonanza della cronaca locale e non solo, a testimonianza di quando l’argomento era ed è ancora caldo. Stiamo parlando dello spaccio nei boschi e di tutte le derive che esso comprende, vale a dire anche il clima di violenza e insicurezza che gravita attorno a questo tema.

Le posizioni dei singoli indagati come si accennava sono diverse anche se i difensori (Fabio Fiore, Bruno Stefanetti e Stefania Chiessi) propenderebbero per la possibilità di accedere a riti alternativi, in particolare l’abbreviato che permetterebbe uno cono considerevole sulla pena. I militari – due accusati per i reati maggiori, l’altro per rapina – non sono più in servizio e afflitti da misura cautelare.