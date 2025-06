Torna Agrivarese, appuntamento a Busto Arsizio

La novità principale è il luogo che ospiterà l’evento: l’edizione 2025 di Agrivarese, la principale manifestazione del settore primario della nostra provincia, si terrà domenica 28 settembre a Busto Arsizio. L’obiettivo resta lo stesso: far incontrare cittadini e consumatori con la produzione agroalimentare varesina e le sue imprese grazie a una rassegna organizzata da Camera di Commercio in collaborazione con associazioni di categoria e lo stesso Comune di Busto Arsizio.

«Vogliamo far evolvere ulteriormente questo evento che è ormai diventato un appuntamento tradizionale e di grande rilievo per imprese e cittadini consumatori – spiega il presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello –. Agrivarese si pone come un momento di incontro diretto tra aziende agricole, allevatori, florovivaisti e visitatori grazie anche al passaggio a un format che ne ha consentito lo svolgimento nei centri cittadini, in aree di grande impatto e facilmente raggiungibili anche con i mezzi pubblici».

Un’iniziativa che favorisce, inoltre, l’attrattività del territorio nel suo complesso. «Ecco perché, proprio a partire da questo fine settembre, con la nuova edizione – continua Vitiello –, abbiamo previsto l’organizzazione di cinque manifestazioni per il prossimo triennio, con cadenza semestrale, in autunno e primavera: sono già definite le location delle prime due, con la prima a Busto Arsizio e la seconda che vedrà il ritorno a Varese. La formula sarà quindi itinerante, con gli obiettivi di coinvolgere e valorizzare diverse aree della nostra provincia e di rafforzare la connessione tra il mondo agricolo e i temi della sostenibilità, del turismo, del commercio e della cultura».

A loro volta, il sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli, e l’assessore allo Sviluppo economico e al Marketing, Matteo Sabba, affermano: «Busto Arsizio non vede l’ora di ospitare Agrivarese, tra le rassegne più apprezzate del territorio varesino, che da anni avvicina il grande pubblico al mondo agricolo, con le sue ricchezze, le sue tradizioni, la sua cultura. In una città a vocazione industriale e produttiva come Busto, resta viva la memoria del passato agricolo e non sono pochi i giovani imprenditori che stanno investendo in questo settore. Non si tralasci il fatto che i valori che Agrivarese porta con sé – la sostenibilità ambientale, la valorizzazione della produzione locale, la qualità dell’alimentazione – sono sempre più condivisi dai più giovani: siamo certi che la manifestazione sarà un successo che porterà in centro e nel cuore dell’evento – il parco Norma Cossetto – moltissime persone, offrendo a Busto un’ulteriore vetrina per promuovere le sue eccellenze. Ringraziamo quindi Camera di Commercio per aver pensato a questa nuova collocazione: l’Amministrazione è pronta a offrire tutto il suo supporto e la sua esperienza, mettendo anche in rete le realtà locali che possono portare un valore aggiunto e un contributo di originalità al format già collaudato».

Intanto, proprio in questi giorni, sono aperte le iscrizioni per le aziende varesine che vorranno esporre e commercializzare i propri prodotti agroalimentari e florovivaistici, ma anche macchine agricole, attrezzature per il giardino e la manutenzione del verde. Durante la manifestazione non mancheranno poi le degustazioni di piatti realizzati con prodotti tipici.

Le imprese interessate a presenziare con i loro prodotti e servizi all’edizione 2025 di Agrivarese possono presentare domanda utilizzando il form disponibile sui siti sia di Camera di Commercio, all’indirizzo www.va.camcom.it sotto la voce “Prossimi eventi”, sia della manifestazione, www.agrivarese.com