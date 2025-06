Venerdì 6 giugno il taglio del nastro del Varese Pride 2025 con lo spettacolo delle Karma B

Il Varese Pride Month 2025 si apre ufficialmente venerdì 6 giugno alle ore 21:00 alla Sala Montanari (via dei Bersaglieri 1, Varese) con il taglio del nastro inaugurale, seguito dallo spettacolo “Cominciamo Male” delle Karma B, duo artistico e icona della scena drag italiana.

L’appuntamento segna l’inizio di un mese di eventi culturali e di visibilità per i diritti LGBTQIA+ a Varese, promosso da Arcigay Varese in partenariato con il Comune di Varese, con il sostegno dell’Università degli Studi dell’Insubria e il patrocinio dell’Ambasciata del Canada in Italia.

Le Karma B – con trent’anni di carriera fra attivismo, spettacolo e impegno politico – sono tra le voci più originali e riconoscibili del panorama italiano. La loro presenza a Varese rappresenta non solo un momento di intrattenimento, ma anche un atto simbolico di orgoglio e autodeterminazione.

Lo spettacolo è a pagamento, con biglietti disponibili a 18 euro in prevendita e 20 euro in loco. I posti sono limitati. I proventi della serata verranno reinvestiti nella realizzazione del Pride: Arcigay Varese è un’organizzazione senza scopo di lucro e l’intero mese del Pride è possibile grazie al sostegno congiunto di enti pubblici, sponsor e attivismo civico.

Per maggiori informazioni e per l’acquisto dei biglietti: varesepride.it