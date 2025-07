A Binago un corso di difesa personale per donne

Sapere cosa fare quando ci si trova in una situazione di pericolo e imparare a difendersi in strada: sono questi gli obiettivi del corso di difesa personale per donne che si terrà a Binago (in provincia di Como) durante tutto il mese di settembre.

Il corso è gratuito per i tesserati e si svolgerà ogni lunedì dalle 20:30 alle 22:00, al centro civico di via dei Gasperi.

Il corso, patrocinato dal Comune di Binago, è organizzato dall’associazione Krav Maga Italy in collaborazione con il Centro Studi criminologici sul Terrorismo (Emercrim), e si rivolge a tutte le donne che desiderano apprendere le tecniche di difesa personale del metodo Krav Maga.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 3924778015 o visitare il sito dell’associazione.