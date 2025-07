Al via dal 1° settembre il nuovo bus navetta tra Malnate, Cantello e Gaggiolo

Partirà il 1° settembre un nuovo servizio di bus navetta sperimentale che collegherà Malnate, Cantello e Gaggiolo. L’iniziativa, che proseguirà fino al 19 dicembre 2025, nasce per alleggerire la pressione sui parcheggi vicini alle stazioni ferroviarie, spesso utilizzati da pendolari e frontalieri diretti verso Milano.

L’idea e il sondaggio tra i cittadini

Il progetto prende forma dalle interlocuzioni avvenute tra le amministrazioni comunali, in particolare quella di Cantello, per affrontare i problemi di traffico e sosta segnalati dai cittadini. Per capire l’effettivo interesse verso il servizio, i Comuni hanno promosso un sondaggio online: sono arrivate 315 risposte, di cui 169 da Malnate e 146 da Cantello, fornendo indicazioni su orari e frequenza desiderati.

La fase di sperimentazione

Sulla base dell’esito positivo del sondaggio, è stata coinvolta l’agenzia TPL (Trasporto Pubblico Locale), con cui sono stati studiati percorsi, tempi e costi del servizio. Il tragitto malnatese comprenderà più fermate per favorire l’accesso al bus navetta da parte dei residenti.

Obiettivo: liberare parcheggi e favorire la rotazione

Lo scopo principale è liberare i parcheggi delle aree vicine alle stazioni, creando nuovi spazi a disco orario destinati non solo ai pendolari ma anche a chi deve raggiungere le attività commerciali. Particolare attenzione è rivolta a via Verdi, dove il rifacimento del secondo lotto del parcheggio consentirà di aumentare la disponibilità di posti regolamentati. L’iniziativa non punta a ridurre i parcheggi, ma a renderne l’uso più equo nelle ore diurne.

Al termine del periodo di prova, le amministrazioni e l’agenzia TPL valuteranno i dati raccolti per decidere se confermare o modificare il servizio.