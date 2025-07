All’Insubria parte il semestre filtro per Medicina e Odontoiatria: lezioni dal 1° settembre

È tutto pronto all’Università dell’Insubria per l’avvio del semestre filtro previsto dalla riforma della ministra Anna Maria Bernini, che introduce un percorso comune per gli studenti di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria e Protesi Dentaria. L’obiettivo è rafforzare le competenze di base e fornire una preparazione scientifica solida prima dell’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

Oltre 650 domande e 241 posti disponibili

Le domande arrivate tramite la piattaforma Universitaly sono state 651: 558 per Medicina e 93 per Odontoiatria. Le preimmatricolazioni già completate sono 574 (495 Medicina, 79 Odontoiatria) a fronte di 220 posti disponibili per Medicina e 21 per Odontoiatria per l’anno accademico 2025/2026.

Le lezioni inizieranno il 1° settembre in modalità blended, con attività in presenza nell’aula 6 del padiglione di via Monte Generoso a Varese e la possibilità di seguire anche online. La frequenza sarà obbligatoria e monitorata attraverso un sistema digitale dedicato.

Tre materie per costruire la base scientifica

Il piano didattico del semestre filtro prevede tre insegnamenti fondamentali, ognuno da 6 crediti formativi:

Biologia

Chimica e propedeutica biochimica

Fisica

Le prime due settimane avranno un ritmo intensivo con 6-8 ore di lezione al giorno; dal 9 settembre, giorno dedicato ai test delle Professioni sanitarie, le lezioni proseguiranno con 4-6 ore a giorni alterni fino al 31 ottobre.

Tutorato e prove finali

Da ottobre sarà attivato un servizio di tutorato facoltativo di 60 ore complessive (20 per ciascuna materia) per supportare gli studenti nella preparazione. Gli esami finali si terranno in due appelli: 20 novembre e 10 dicembre. Le prove, della durata di 45 minuti, prevedono quesiti a scelta multipla e a completamento, per un punteggio massimo di 93 punti in trentesimi con lode.

Pierro: «Rigore e attenzione agli studenti»

«Con il semestre filtro vogliamo offrire alle future matricole di Medicina e Odontoiatria un ambiente stimolante, inclusivo e ben strutturato – spiega la rettrice Maria Pierro –. L’obiettivo è mettere ogni studente nelle condizioni di esprimere al meglio il proprio potenziale, con una didattica solida e strumenti che accompagnino il percorso individuale. È un progetto che unisce rigore formativo e attenzione alle persone, in linea con la visione dell’Insubria come ateneo aperto e orientato al merito».