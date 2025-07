Camp estivo gratuito per bambini tra gli 8 e i 13 anni con la Croce Rossa di Varese

Anche quest’anno il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana promuove il CRI Green Camp, il campo estivo gratuito dedicato a bambine e bambini dagli 8 ai 13 anni, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al mondo della Croce Rossa in modo attivo, inclusivo e stimolante.

L’edizione 2025 si terrà presso la Scuola Secondaria di I grado “Silvio Pellico” di Varese in due turni settimanali:

dal 25 al 31 agosto

dal 1 al 7 settembre

Durante il campo, i partecipanti saranno coinvolti in laboratori educativi, attività di gruppo, giochi all’aria aperta e momenti di riflessione sui principi fondamentali della Croce Rossa, il tutto in un contesto sicuro e supervisionato da volontari qualificati.

L’iniziativa è in modalità residenziale con l’allestimento di un campo vero e proprio, dove i partecipanti dormiranno insieme ai Volontari.

«Il CRI Green Camp è ormai un appuntamento atteso da tante famiglie – dichiara Simone Filippi, Presidente del Comitato CRI di Varese – grazie al lavoro straordinario di decine di Volontari che ogni anno mettono a disposizione tempo, competenze ed entusiasmo. È un’iniziativa che, con il passare delle edizioni, si sta consolidando come un vero punto di riferimento educativo e sociale per il nostro territorio».

«Il valore di questo campo sta nel fatto che è pensato e realizzato da Giovani per i Giovani. È un’opportunità per trasmettere i nostri valori in modo autentico e coinvolgente, creando connessioni reali tra coetanei e rafforzando il senso di comunità».

L’iscrizione è gratuita e aperta fino al 28 luglio 2025. Attenzione: i posti sono limitati!

Per partecipare, è necessario richiedere il modulo scrivendo a campo.estivo@crivarese.it. I posti sono limitati e l’ammissione verrà confermata via email a partire dal 4 agosto.

Per informazioni e iscrizioni: campo.estivo@crivarese.it