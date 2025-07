Co.Science torna con la Notte Europea della Ricerca: eventi a Varese, Como e Busto Arsizio

Torna la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, evento dedicato alla divulgazione scientifica e al dialogo tra ricercatori e cittadini. In programma il 26 e 27 settembre 2025, la manifestazione, proposta da Co.Science – Meet Research To Connect Science and Society, coinvolge numerose città italiane, con Varese, Como e Busto Arsizio protagoniste grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria.

Varese, Como e Busto Arsizio: appuntamenti in diverse location

In Varese, le attività si svolgeranno in tre sedi: il Campus Bizzozero il 26 settembre dalle 8.30 alle 12.30, i Musei civici di Villa Mirabello dalle 20.30 alle 23, e il 27 settembre la Notte al Museo nel centro cittadino dalle 15 alle 19.

A Como, il Polo Scientifico di Via Valleggio ospiterà eventi venerdì 26 dalle 9 alle 18 e dalle 19 alle 23, con una seconda giornata il 27 settembre dalle 14 alle 17. Il Chiostro di Sant’Abbondio sarà coinvolto nelle stesse date.

Infine, a Busto Arsizio, la Piazza Santa Maria ospiterà eventi il 26 settembre dalle 16.30 alle 21.00, un’opportunità unica per incontrare i protagonisti della ricerca.

Un’opportunità di dialogo e coinvolgimento

La Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori mira a creare un’occasione di scambio tra i ricercatori e la cittadinanza, con una particolare attenzione ai giovani. Il progetto offre la possibilità di portare la ricerca in luoghi non convenzionali, condividendo con il pubblico i risultati e la passione che alimentano il lavoro scientifico. Le attività coinvolgeranno anche scuole, dove ricercatori e ricercatrici entreranno nelle aule per laboratori e seminari, raggiungendo studenti di ogni ordine e grado.

Co.Science: un progetto che unisce scienza e società

Co.Science è un’iniziativa che riunisce vari partner, tra cui il CNR, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, la Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche (FAST), e il Comune di Milano. L’obiettivo del progetto è promuovere un dialogo aperto tra scienza e società, con particolare attenzione a tematiche di inclusività e pari opportunità, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Subvedenti.

Oltre alla Notte Europea, Co.Science offre percorsi di formazione sul Public Engagement per ricercatori, con corsi che mirano a sensibilizzare e formare gli scienziati sulla comunicazione e sul dialogo con il pubblico. Questi percorsi, curati dal Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, saranno offerti anche nelle edizioni 2024-2025 e 2025-2026.

Un programma ricco di attività

Oltre agli eventi serali, il programma prevede una serie di attività scolastiche in tutta Italia, permettendo a ricercatori e ricercatrici di entrare direttamente nelle aule, portando la scienza a studenti e insegnanti. Le attività sono pensate per essere coinvolgenti, accessibili e inclusive, con un focus particolare sui temi legati alla scienza, alla tecnologia e all’educazione.

Per restare aggiornati sugli eventi e consultare il programma completo, è possibile visitare il sito web di Co.Science all’indirizzo www.coscience.eu.