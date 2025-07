Dario De Luca racconta a Tra Sacro e Sacro Monte l’Alzheimer, malattia subdola e carogna

Don Antonio è un parroco in zona di confine in Sicilia. Uno di quelli chiamati a rimboccarsi le maniche davanti al bisogno. Lui non si tira indietro davanti alla tragedia di profughi e naufraghi. Dona tutto sé stesso al fragile, all’umile, al bisognoso, così come chiede il Vangelo.

È un uomo di azione, di chiesa e di carità. Un esempio per i suoi parrocchiani e per la diocesi intera.

Lo spirito di Antonio, però, è chiuso in un corpo che si ammala. Una malattia carogna, una di quelle che cancella “con un colpo di spugna” la mente, lo spirito, i sentimenti e lascia solo un “involucro” difficile da gestire.

Alla XIV Cappella per il Festival Tra Sacro e Sacro Monte, Dario De Luca ha presentato “Il Vangelo secondo Antonio”, un testo teatrale sull’Alzheimer, malattia cognitivo degenerativa che “ grava solo su chi sta accanto al malato”.

Al fianco di Antonio c’è la sorella Dina ( Matilde Piana), la perpetua che, da tuta la vita, si prende cura del parroco e della parrocchia. Instancabilmente e con devota passione, svolge il suo compito anche quando la malattia si fa più difficile, ostica, nemica. C’è poi Fiore (Davide Fasano) giovane diacono che rimarrà riconoscente a Don Antonio anche quando diventerà vicario del vescovo.

L’interpretazione magistrale di Dario De Luca rende con estrema fedeltà l’involuzione dell’uomo, tra momenti drammatici e altri più comici. La mente di Don Antonio si fa sempre più confusa e distante e, in quell’allontanamento dalla realtà, trova la sua nuova dimensione accanto a Gesù in croce.

Lo sfondo maestoso della cappella, la scenografia e il gioco di luci a tratti psichedelico completano il quadro di una rappresentazione amara e profonda, fedele nella drammatica involuzione che provoca la malattia.

Al termine, Dario De Luca, Matilde Piana e Davide Fasano hanno raccolto il lungo e caloroso applauso del folto pubblico presente. Un testo e una recitazione che hanno pienamente soddisfatto le aspettative.

