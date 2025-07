Furgone si ribalta a Crenna di Gallarate davanti alla strada della Boschina

Un furgone si è ribaltato nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 29 luglio, a Gallarate in via Assisi, all’incrocio con via Bertacchi, nella salita che porta alla Boschina. Nonostante lo spettacolare impatto, nessuno è rimasto ferito.

Galleria fotografica Furgone si ribalta a Gallarate 4 di 8

L’intervento dei soccorsi

L’allarme è scattato alle 18.45. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese, i carabinieri e un’ambulanza della Croce Rossa cittadina. L’uomo alla guida del mezzo, un 42enne, è stato visitato dai sanitari ma le sue condizioni non hanno destato preoccupazioni: per lui è stato attivato un codice verde.

Il ribaltamento ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo e ripristinare la viabilità, che ha subito rallentamenti per circa un’ora. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale.