Il “dottor” Mazzacane non può mancare: l’attaccante prolunga con i Mastini

Continua a ricomporsi la “vecchia guardia” dei Mastini: la società giallonera prosegue nella campagna dei rinnovi di contratto con i giocatori che hanno fatto la storia recente della società e oggi – venerdì 25 luglio – è il turno di Michael Mazzacane.

La firma del dottore – lo è di professione – arriva una settimana esatta dopo quella del fratello minore Erik: per il 37enne attaccante quella in arrivo sarà la 12a stagione consecutiva in giallonero (dal 2013 in avanti), la 14a totale dopo le prime esperienze sul finire degli anni Zero quando Michael vestì anche l’azzurro a livello giovanile.

Inutile ricordare quale possa essere l’importanza di un giocatore della sua esperienza all’interno del Varese: Mazzacane è un attaccante dalla costanza notevole e dopo il “picco” di reti (17) e punti (44) in campionato toccato in occasione della vittoria della IHL ha proseguito andando in doppia cifra nei punti anche nelle ultime due annate.

Da Rin lo ha già allenato e conosce bene le qualità del classe 1988 che tornerà con i compagni sul ghiaccio dal prossimo 25 agosto: al raduno manca infatti un mese esatto. Intanto un fresco ex varesino tornerà all’Acinque Ice Arena da avversario: il difensore ucraino Valeri Raskin (17 partite, due gol e due assist in giallonero) si è infatti legato al Valdifiemme. L’Aosta invece ha confermato il suo connazionale Vladislav Lysenko in attacco rilasciando il difensore Edwin De Nardin che è ritornato all’Alleghe.

ALLA BALAUSTRA PODCAST – A seguire trovate le puntate della nostra rubrica “Alla Balaustra” in versione podcast. Le trovate su Spreaker (qui sotto), Spotify, Amazon Music e da ora anche su Apple Podcast: cliccate “Mi Piace” sulla vostra piattaforma d’ascolto preferita per restare aggiornati sulle nuove uscite!