Erik Mazzacane, bandiera tra le bandiere: il difensore prolunga con i Mastini

Chiamatelo pure “giallonero eterno”. In una squadra composta con molte “bandiere”, gente che si è legata ai Mastini per lunghissimi anni, ce n’è è uno che – se possibile – è ancora più bandiera degli altri. Erik Mazzacane ha sempre e solo vestito la maglia del Varese e continuerà a farlo anche nel 2025-2026.

La società del presidente Carlo Bino ha infatti annunciato la conferma del 31enne difensore, entrato nella rosa della prima squadra giallonera nel 2011 e da sempre rimasto lì, a presidiare lo slot dei Mastini, a proteggere il goalie di turno, a sostenere l’azione degli attaccanti tra i quali c’è stato quasi sempre anche il fratello minore Michael.

Due sole le “escursioni” di Erik fuori dalla Città Giardino, a Milano per giocare in under 20, ma anche in quegli anni la sua militanza varesina è proseguita nella formazione senior senza quindi mai interrompere la lunghissima striscia di stagioni con addosso il giallonero. Quella che sta arrivando sarà la 15a stagione in prima squadra dei Mastini per Erik che ha collezionato oltre 400 presenze.

Tra le altre cose Mazzacane ha già giocato agli ordini di coach Massimo Da Rin e che non avrà problemi a lavorare dentro un reparto che è sostanzialmente lo stesso dell’anno passato (con l’eccezione del portiere Pisarenko). Con la sua conferma la rosa dell’HCMV arriva a quota 15 effettivi: se nei prossimi giorni dovessero arrivare i prolungamenti attesi il gruppo potrebbe essere al completo.