Iscrizioni aperte per i 21 corsi in arrivo per la stagione autunnale a Materia

Dopo il successo della primavera scorsa, con oltre dieci corsi attivati e una grande partecipazione, l’autunno si presenta ancora più ricco: ventuno nuovi corsi sono pronti a prendere il via, pensati per adulti, bambini, appassionati e curiosi.

Dal benessere personale alla creatività, dalla cucina allo sport, fino allo studio delle lingue e all’approfondimento delle competenze digitali: il nuovo hub Varese Corsi a Materia promette un autunno pieno di proposte per tutti i gusti.

All’interno del catalogo non mancano i grandi classici, come il corso di Inglese A1, i laboratori di composizioni floreali, musica e teatro, tutti confermati dopo l’ottimo riscontro della scorsa edizione. Ma sono in arrivo anche novità: dal corso di apicoltura sostenibile, ai laboratori sulla crescita personale, alla scoperta dell’armonia interiore, passando per nuovi percorsi legati all’informatica e al digitale.

Tutti i corsi sono già consultabili sul portale di Varese Corsi e le iscrizioni sono ufficialmente aperte. Qui tutte le informazioni

Arte, cucito e maglia, musica

Arte floreale: centrotavola natalizio. Una lezione per imparare a creare centrotavola con un tocco di eleganza e calore festivo. Per iscriversi cliccare qui

Arte floreale: ghirlanda fuori porta. Un laboratorio pratico che guiderà passo dopo passo nella realizzazione di una ghirlanda ricca e profumata, utilizzando vero pino fresco come base, simbolo autentico del Natale. Per iscriversi cliccare qui

Cucito creativo. Cinque lezioni per scoprire la propria autenticità creativa e risvegliare il proprio io interiore. Per iscriversi cliccare qui

Laboratorio di musica rap. Metrica, rime, flow, tecniche di registrazione, modifica della voce con strumenti digitali e tanto altro in sole dieci lezioni. Per iscriversi cliccare qui

Comunicazione, informatica

Comunicazione online efficace: dall’idea al racconto. Cinque lezioni per costruire una comunicazione digitale efficace e imparare a utilizzare gli strumenti online in modo strategico. Per iscriversi cliccare qui

Generazioni a confronto: istruzioni per l’uso. Quattro lezioni per analizzare la comunicazione tra generazioni diverse per favorire dialogo, comprensione e collaborazione in varie età e contesti. Per iscriversi cliccare qui

Videomaking base. Questo corso fornisce le competenze fondamentali per ideare, girare e montare video in autonomia, utilizzando sia smartphone che attrezzatura professionale. Per iscriversi cliccare qui

Privacy e protezione dei dati nell’era digitale. Quattro lezioni per offrire una panoramica completa sul tema legato alla privacy e alla protezione dei dati, al fine di muoversi al meglio e con consapevolezza nel mondo digitale. Per iscriversi cliccare qui

Lingue, teatro, sport

Francese A0. Ideale per chi parte da zero e vuole apprendere le basi della lingua per imparare a comunicare in situazioni semplici. Per iscriversi cliccare qui

Inglese A1. Durante le dodici lezioni si avrà la possibilità di consolidare le competenze linguistiche base di inglese e acquisire vocabolario, grammatica e sicurezza comunicativa. Per iscriversi cliccare qui

Come prepararsi a un cammino: consigli e pratica. Un corso di cinque lezioni per conoscere le strategie e le informazioni utili da mettere in pratica durante un cammino. Per iscriversi cliccare qui

Teatro per adulti. Dieci per potenziare la comunicazione, le relazioni interpersonali e le abilità espressive attraverso il teatro. Per iscriversi cliccare qui

Scrittura creativa e recitazione. Dieci lezioni per esplorare il proprio io attraverso scrittura e recitazione sviluppando consapevolezza emotiva e crescere artisticamente e personalmente. Per iscriversi cliccare qui

Tai Chi Chuan per principianti. Un corso base alla scoperta di una pratica che migliora significativamente equilibrio, coordinazione e benessere psicofisico generale. Per iscriversi cliccare qui

Cucina

Dalle api al miele: un viaggio pratico e culinario nell’apicoltura sostenibile. Dalle basi dell’apicoltura alla scoperta della produzione del miele in casa propria. Durante le cinque lezioni si potranno apprendere le informazioni necessarie riguardo il mondo dell’apicoltura. Per iscriversi cliccare qui

Tempo libero, benessere della persona

Armocromia base. Tre lezioni per apprendere le basi dell’armocromia e scoprire le caratteristiche cromatiche per valorizzare al meglio il proprio aspetto. Per iscriversi cliccare qui

Armocromia avanzato. Un corso pensato per approfondire le conoscenze apprese durante il corso base. Durante le tre lezioni si potranno esplorare nel dettaglio i sottogruppi cromatici e individuare la dominante cromatica. Per iscriversi cliccare qui

Fotografia naturalistica. Dalla teoria alla pratica dieci lezioni per imparare come realizzare scatti unici e originali per catturare la natura nella propria fotocamera. Per iscriversi cliccare qui

In viaggio verso la felicità. Dedicato a un pubblico adulto, il laboratorio offre l’opportunità di scoprire quali sono gli strumenti per raggiungere un proprio benessere personale. Per iscriversi cliccare qui

Liberi dal giudizio: coltivare l’autostima e l’amore per sé. Quanto può pesare il giudizio altrui? Durante questo corso sarà possibile approfondire i motivi dell’impatto del giudizio e le modalità per costruire un proprio benessere e autostima. Per iscriversi cliccare qui

Armonia interiore: un viaggio esperienziale con il Rav Vast. Un corso per rallentare e scoprire il proprio io interiore attraverso l’ascolto e il suono dello strumento musicale rav vast. Per iscriversi cliccare qui

Materia si trova in via Confalonieri 5 – Castronno