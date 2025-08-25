Più di mille iscritti e corsi già sold out: l’autunno di Varese Corsi sta per partire

La nuova stagione autunnale di Varese Corsi è ormai alle porte e il successo è già sotto gli occhi di tutti: più di mille persone hanno scelto in anticipo il loro corso preferito e diversi corsi hanno già registrato il tutto esaurito. Da tutta la provincia di Varese a Milano, da Arona a Verbania, fino a Lugano e persino a città lontane come Palermo e Pisa con i corsi online: le iscrizioni confermano un’offerta che continua ad attrarre e a conquistare partecipanti ben oltre i confini locali.

«Dopo un anno di attività, in costante crescita, Varese Corsi – dichiara Enzo R. Laforgia, Assessore alla Cultura del Comune di Varese – si conferma sempre più come un servizio che risponde alla continua richiesta di formazione, intrattenimento e socialità. La grande carica di innovazione e creatività introdotta dal nuovo gestore mi pare si accompagni ad una qualità delle proposte, che trovano sempre maggiore gradimento e apprezzamento da parte dei sempre più numerosi fruitori».

Tra i corsi più richiesti, spiccano la novità del Nordic Walking ai Giardini Estensi, lo Yoga Over 50 e il laboratorio culinario “In cucina con mamma e papà” degli Orti di Bregazzana; sono solo alcuni esempi di corsi che hanno chiuso le iscrizioni con largo anticipo. Grande richiesta anche per il Simulatore di Volo Aereo su Airbus A320 in collaborazione con CP Flight e per il raffinato corso di Acquerello Botanico con Agricola Home&Garden, ormai agli ultimi posti.

Il calendario autunnale 2025 conta oltre 400 proposte, distribuite tra sport e fitness, cultura, benessere psico-fisico, cucina, teatro, musica, lingue e molte altre categorie, pensate per coinvolgere ogni fascia d’età e rispondere ai gusti più diversi. Accanto ai corsi storici — come pilates, lingue straniere, difesa personale, acquerello, ballo countryetango — fanno il loro ingresso tante novità assolute: il Rav Vast, strumento musicale dalle sonorità ipnotiche, i Fiori di Bach e Riflessologia Plantare per il benessere naturale, i corsi di sartoria e modellistica su misura per creare capi personalizzati, e l’Acquagym e Fit Boxe per chi cerca energia e movimento.

La cucina resta una dei protagonisti: un viaggio tra i sapori internazionali con ramen, paella, tapas e sushi, senza dimenticare i piatti della tradizione italiana come il ragù napoletano e le ricette di stagione dedicate alla zucca. Fanno il loro ingresso anche i corsi di brodi e fondi e arrosti e brasati, per chi vuole perfezionare queste preparazioni.

Un’offerta così ricca è possibile grazie a un corpo docente composto da 135 insegnanti, di cui 51 nuovi, distribuiti in 39 sedi sul territorio – 9 delle quali novità di questa stagione – e con il supporto di ben 32 partner privati.

Anche il Natale arriva in anticipo con una sezione tematica dedicata che sta già avendo molto successo: corsi di decorazione, cucina delle feste, regali fai-da-te e laboratori creativi per adulti e bambini, pensati per vivere con anticipo la magia delle festività.

Confermato l’impegno per una formazione accessibile a tutti: anche quest’anno sono previsti sconti del 15% per studenti, over 70 e disoccupati, oltre a riduzioni dedicate a persone con invalidità civile o sul lavoro.

Il conto alla rovescia è iniziato: i nuovi corsi stanno per cominciare e i posti disponibili si riducono di giorno in giorno. Quest’anno, per permettere ai cittadini di scoprire facilmente tutte le novità, il Catalogo Autunno 2025 sarà consegnato via posta in tutte le case del comune di Varese. Chi risiede fuori città, invece, potrà ritirare la sua copia nella sede di Piazza Motta 4, Varese o consultare e scaricare il catalogo autunno 2025 dal sito ufficiale.