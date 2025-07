ITS INCOM Academy: il futuro dell’apprendimento tecnologico attraverso il metodo “learn by doing”

L’eccellenza formativa nel settore tecnologico passa necessariamente attraverso l’esperienza pratica. ITS INCOM Academy ha fatto di questo principio il fulcro della propria metodologia didattica, investendo in laboratori all’avanguardia che permettono agli studenti di apprendere attraverso il fare concreto.

Il campus dell’Academy rappresenta un vero ecosistema dell’innovazione, dove teoria e pratica si fondono in un percorso formativo unico. Le aule sono dotate delle più moderne tecnologie, mentre gli spazi laboratoriali ospitano strumentazioni d’avanguardia: computer di ultima generazione, server, sistemi di robotica e automazione, visori per realtà virtuale e aumentata, oltre a strumenti professionali per la produzione e post-produzione di contenuti foto-video, podcast e una farm dedicata all’intelligenza artificiale.

La vera forza di ITS INCOM Academy risiede nei suoi dieci laboratori specializzati, ognuno progettato per rispondere alle esigenze specifiche dei settori tecnologici più dinamici. Il Laboratorio cloud development offre un ambiente dedicato allo sviluppo software front-end, back-end e mobile, con strumentazioni avanzate per il lavoro in team su progetti e tecnologie cloud. Parallelamente, il Laboratorio data analyst permette di sperimentare tecnologie per l’analisi, gestione e manipolazione dei Big Data, sviluppando competenze fondamentali per applicazioni data-driven.

La sicurezza informatica trova il suo spazio nel Laboratorio cybersecurity e sistemi in cloud, dove gli studenti possono sperimentare soluzioni di sicurezza informatica, virtualizzazione e progettazione di infrastrutture cloud e reti fisiche. Per gli aspetti più creativi, il Laboratorio web designer è dotato di tecnologie per la realizzazione di interfacce grafiche e contenuti multimediali, con particolare focus sulla grafica digitale e gli strumenti di produzione visiva.

Il marketing digitale trova la sua espressione nel Laboratorio digital marketing, ambiente attrezzato per sviluppare strategie innovative e produrre contenuti multimediali, advertising e campagne digitali efficaci. Un elemento distintivo è rappresentato dal Laboratorio applicativo per modelli di intelligenza artificiale, che attraverso l’uso della GPU Farm proprietaria permette di apprendere tecnologie e tecniche per la costruzione di modelli AI LLM, potenziando l’efficacia di ogni laboratorio.

L’Internet delle Cose trova spazio nel Laboratorio IoT, dedicato ai sistemi embedded, smart objects e raccolta dati da sensori per applicazioni connesse e manutenzione predittiva. Il Laboratorio digital twin rappresenta uno spazio avanzato per l’analisi e simulazione digitale di impianti e macchine, con tecnologie per motion control, diagnostica e robotica.

La produzione fisica incontra il digitale nel Laboratorio digital manufacturing, dotato di stampanti 3D, frese CNC e laser cut per la progettazione e realizzazione di prototipi innovativi e test di prodotto. Infine, il Laboratorio gaming AR/VR offre un ambiente formativo immersivo per acquisire competenze nello sviluppo videogiochi, realtà aumentata/virtuale e tecnologie di modellazione e motion capture.

Questa struttura all’avanguardia non è solo un investimento in tecnologia, ma rappresenta una filosofia educativa che pone lo studente al centro dell’esperienza di apprendimento. Il metodo “learn by doing” di ITS INCOM Academy trasforma gli studenti da semplici fruitori di contenuti teorici a protagonisti attivi del proprio percorso formativo, preparandoli concretamente alle sfide del mercato del lavoro tecnologico contemporaneo.

