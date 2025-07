La Procura dispone l’autopsia sul corpo della donna trovata morta nel Verbano a Germignaga

Un corpo in acqua trovato riverso vicino al canneto, nel Lago Maggiore a Germignaga, con effetti personali intatti, cellulare sparito e che ha cessato di emettere segnali radio poco tempo dopo che la donna aveva lasciato a piedi la sua casa di Luino. Una passeggiata di una trentina di minuti, poi più nulla.

L’Sos per la sparizione della donna è scattato da parte dei familiari, mentre il ritrovamento è avvenuto il giorno successivo dopo l’impiego delle unità dei vigili del fuoco e dell’apparato per la ricerca delle persone scomparse.

Su quella morte, di una donna di 75 anni cittadina italiana e appunto residente nel principale centro dell’Alto Lago confinante con Germignaga, gli inquirenti vogliono vederci chiaro, in particolare sulle precise cause della morte che – come preannunciato dalla presenza di ori addosso al cadavere e di nessun segno di violenza – sarebbero da ricercarsi nel gesto volontario ovvero in un malore che avrebbe fatto perdere l’equilibrio alla donna, poi finita in acqua non necessariamente nel punto del ritrovamento: la zona, nella serata dello scorso 26 luglio, sabato, era percorsa da un sensibile vento che avrebbe potuto far percorrere al corpo anche alcune centinaia di metri in direzione Sud.

Il pubblico ministero, sostituto presso la Procura di Varese, dottor Lorenzo Dalla Palma, ha disposto dunque l’autopsia, dopo i primi rilievi sul posto operati dai carabinieri della Compagnia di Luino. L’incarico verrà conferito nella giornata di mercoledì e l’esame autoptico eseguito alla medicina legale di Varese.