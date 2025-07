Maltempo: tagli piante e allagamenti sul Lago Maggiore

L’Italia divisa in due dall’estate 2025: canicola al Sud, Nord alle prese coi temporali e maltempo. E la coda di questa perturbazione si è fatta sentire, attesa, anche sul Varesotto, con interventi per il maltempo concentrati nella seconda parte della notte fra domenica e lunedì quando lampi e tuoni si sono fatti sentire specialmente in area pedemontana.

GLI INTERVENTI

Dal comando provinciale di Varese, alle 7 di lunedì fanno sapere che sono una decina gli interventi affrontati, con altre richieste pervenute a ridosso dell’alba. Prevalentemente si tratta di allagamenti per le precipitazioni abbondanti nella zona di Laveno Mombello, poi verso Monvalle e sulla fascia del Verbano. Diversi anche i tagli pianta, con disagi legati al transito veicolare sulle strade come nel caso di Besnate (immagine di repertorio).

METEO

Sul fronte meteo il tempo va verso un miglioramento. Dal Centro geofisico prealpino fanno sapere che “dal pomeriggio di lunedì si andrà verso un miglioramento e via via soleggiato a partire dal Piemonte e Lombardia occidentale. Calo delle temperature massime“ e per martedì “ben soleggiato, poche nuvole sulla pianura orientale al mattino e sui monti nel pomeriggio. Asciutto. Rialzo delle temperature con caldo secco e gradevole“.

L’ALLERTA

Come si accennava le precipitazioni erano attese tanto che la protezione civile aveva diramato una allerta gialla per forti temporali: ad essere interessata dalle perturbazioni tra domenica e lunedì tutta la zona nord-occidentale della Lombardia con i picchi maggiori previsti nella notte in Valchiavenna dove l’allerta sarà arancione. Anche il Canton Ticino sarà interessato da precipitazioni temporalesche piuttosto forti, accompagnate anche da consistenti raffiche di vento.