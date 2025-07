Marco Moreo scrive una lettera per spiegare la chiusura a Gallarate

A distanza di un mese dall’improvvisa chiusura del negozio nel centro di Gallarate, Marco Moreo si rivolge a clienti e collaboratori, di fronte a uno stop che ha suscitato molta curiosità e anche dispiacere tra i frequentatori del concept store di via Cavour-via Chiesa.

Moreo parla di «una decisione inaspettata e per certi versi ingiustificata del tribunale di Macerata», di fronte a cui ha fatto ricorso. Ma soprattutto si rivolge ai clienti, ricordando la grande esperienza gallaratese. Citando anche la parola «speranza», che evoca una possibile ripresa.

Di seguito la lettera integrale

Cari Clienti,

Mi perdonerete il ritardo con cui scrivo queste parole, ma sono state necessarie un paio di settimane per metabolizzare quanto successo.

A causa di una decisione inaspettata e per certi versi ingiustificata del tribunale di Macerata (contro abbiamo fatto ricorso), siamo stati costretti a chiudere le nostre attività. Non aggiungo altro, perché chi perde non deve accampare scuse.

Dopo più di 25 anni di attività nel commercio al dettaglio cittadino, ci è stato bruscamente impedito di salutarVi e ringraziarVi come avremmo voluto fare e certamente avreste meritato. Tanti anni di condivisione, fiducia e affetto che ci hanno accompagnato in questo percorso. Non posso fare a meno di esprimere il mio sincero e sentito grazie a tutti Voi.

Ogni visita, ogni risata, i momenti condivisi, le feste, il periodo natalizio: sono stati per me e per tutto il mio staff una fonte di grande gioia e motivazione. Non avremmo mai potuto immaginare un cammino così ricco senza il Vostro supporto.

Anche se questo capitolo si chiude, i ricordi e l’affetto che abbiamo costruito insieme resteranno nel nostro cuore per sempre. Vi auguriamo il meglio e speriamo che il futuro possa regalarVi altrettante soddisfazioni e altrettanti momenti felici.

Io, dal canto mio, continuerò a combattere per le mie idee e i miei sogni. Desidero ringraziare anche le istituzioni comunali che ci hanno sempre sostenuto in questi anni, e, naturalmente, il mio staff (Carla, Carolina, Lorena, Pilar, Valeria, Virginia, Alessia, Chiara e tutti coloro che ci hanno aiutato lungo il percorso). Senza di loro nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile.

Un affettuoso saluto a tutti Voi, con gratitudine e speranza. Grazie di cuore per aver fatto parte di questa incredibile avventura.

Marco