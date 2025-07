Meteo incerto nel fine settimana: sul Varesotto nuvole, pioggia e qualche schiarita

Sarà un fine settimana con nuvole e pioggia ma non è esclusa qualche mezza giornata di sole. Anche sul Varesotto le correnti umide e instabili richiamate da un’area depressionaria presente sull’Europa occidentale portano tempo incerto con la possibilità di nuovi fenomeni temporaleschi. La bassa pressione però andrà spostandosi via via verso oriente influenzando il tempo anche per i prossimi giorni.

Ecco le previsioni del Centro geofisico prealpino per il weekend:

Venerdì 25 luglio: Tempo variabile, solo in parte soleggiato con nuvolosità a tratti estesa che potrà portare alcuni rovesci o temporali soprattutto sulla fascia alpina, prealpina e pedemontana. Fenomeni più frequenti al mattino.

Sabato 26 luglio: Sole prevalente al mattino, poi annuvolamenti cumuliformi, in particolare sui rilievi, con possibili rovesci e temporali in successiva estensione alla pianura, meno probabili su Piemonte e Lombardia occidentale. In serata favonio moderato su Verbano e Lario.

Domenica 27 luglio: In mattinata perlopiù soleggiato, poi via via molto nuvoloso nel pomeriggio con alcuni rovesci a partire dai rilievi che diverranno più diffusi in serata. In montagna ventilato da settentrione.