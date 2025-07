Morte di Rocco La Cognata, la famiglia cerca testimoni del tragico incidente

La tragedia che ha colpito la famiglia di Rocco La Cognata, il 33enne di Gorla Minore morto in un incidente in moto a Luisago il 16 luglio 2025, continua a suscitare grande dolore e preoccupazione. Il giovane, mentre viaggiava lungo via Risorgimento intorno alle 22:30, ha perso la vita lasciando la compagna e i due figli piccoli.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, e anche per questo la famiglia ha lanciato un appello per cercare testimoni che possano fornire informazioni utili a ricostruire l’accaduto.

Nel messaggio di aiuto si legge: “Stiamo cercando urgentemente testimoni che abbiano visto l’incidente o possano fornire informazioni utili per ricostruire l’accaduto”.

Il numero da contattare è +39 3336596263, al quale è possibile inviare messaggi o chiamare direttamente. L’appello si conclude con un messaggio di speranza: «Aiutaci a fare chiarezza. Grazie per il tuo supporto».

Rocco La Cognata era molto conosciuto nella sua comunità, e il suo ricordo è stato celebrato durante il funerale di lunedì 21 luglio a Gorla Minore, dove amici, familiari e conoscenti hanno ricordato la sua grande forza, passione e il suo cuore generoso. La sua morte ha lasciato un vuoto profondo, ma la famiglia spera ora di ottenere giustizia e chiarezza sulla causa di quella tragica sera.