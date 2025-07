Musica, meditazione e spiritualità: torna a Laveno Mombello il “Vespro musicale”

Torna anche nell’estate 2025 l’appuntamento con il “Vespro musicale“, la rassegna di musica classica promossa dalla Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa di Laveno Mombello. Tre serate speciali, tra luglio e settembre, animeranno le chiese di Ceresolo e Cerro con concerti dal vivo, pensati come occasioni di ascolto, meditazione e preghiera.

Tre appuntamenti tra Bach, strumenti antichi e coro

La rassegna, giunta alla sesta edizione, si apre domenica 20 luglio alla chiesa di San Defendente di Ceresolo (nella foto) con un omaggio alla famiglia Bach: protagonista della serata sarà la flautista Bianca Villa, che eseguirà musiche di Carl Philipp Emanuel, Johann Christian, Wilhelm Friedemann e Johann Sebastian Bach.

Si prosegue domenica 10 agosto, sempre a San Defendente, con un concerto dedicato alla musica antica su strumenti originali. Sul palco Marco Frigo e Odile Tango ai flauti traversieri, con un repertorio che include brani di Michel Blavet, Antonino Bon, Niccolò Jommelli e Giovanni Battista Sammartini.

Il gran finale è in programma domenica 14 settembre nella chiesa parrocchiale di Cerro. Protagonisti l’orchestra e il coro “Voglio svegliare l’aurora” in un programma che spazia da Johann Sebastian Bach a Wolfgang Amadeus Mozart, passando per Franz Joseph Haydn. La direzione artistica e la concertazione sono affidate a Giuliano Bellorini, anche al clavicembalo.

La musica come esperienza spirituale

Tutti i concerti inizieranno alle ore 18.30 e saranno accompagnati da momenti di riflessione e spiritualità, nel segno di una tradizione che unisce arte e fede. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

Qui la locandina della rassegna musicale