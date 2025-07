Non basta la chiesa di Giubiano per raccogliere gli amici per l’ultimo saluto a Davide Galli

In chiesa, nel sagrato, nel cortile dell’oratorio, persino sui marciapiedi di fronte: erano dappertutto gli amici di Davide Galli che hanno riempito non solo l’edificio ma tutti i dintorni per partecipare all’ultimo collettivo saluto per l’uomo che ha rappresentato per tanti il sorriso, la serenità, l’amicizia.

Galli, notissimo nel quartiere, era nato a Giubiano ed è vissuto sempre li, malgrado le vicissitudini della vita. Lavorava all’Artsana, ed era molto attivo in oratorio al “Bugiulaz” come si chiamava allora la realtà che univa Bustecche, Giubiano e Lazzaretto.

Una persona di cuore, che dava serenità a tutti e portava sempre energia positiva. Un'”anima gentile” come lo ha definito Mauro Porcini nel suo post che lo ha salutato e ricordato. Per questo la cerimonia, così sentita, si è dipanata tra pianti e applausi, sfogo ed espressione del dolore e dell’affetto: innanzitutto per le due figlie Rachele e Margherita, avute da Raffaella, con cui non viveva più ma con cui condivideva la sua realtà da genitore. Il “Papà migliore del mondo”, come ha scritto Margherita qui.

Ma anche un po’ per la vita del quartiere, da oggi privata di uno dei suoi rappresentanti più solari ed entusiasti.