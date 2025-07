Piazza Repubblica si riempie di veicoli d’epoca: torna “Mitiche in Piazza”

Hai un’auto storica e vuoi venderla, certificarla o valutarla? Desideri acquistare una moto storica già dotata del Certificato di Rilevanza Storica ma non sai come orientarti? A grande richiesta, domenica 27 Luglio 2025 torna il Raduno gratuito di auto e moto storiche di oltre vent’anni in Piazza Repubblica a Varese.

Saranno presenti i commissari tecnici del club Varese Auto Moto Storiche per valutare opportunità per conseguire certificazioni di storicità ASI e per fornire consigli per restauri, valutazioni e conservazione dei veicoli. Ingresso dalle ore 9 fino alle ore 10.30, non oltre. Per motivi di sicurezza e logistici l’uscita dei veicoli avverrà non prima delle ore 12.

Ai partecipanti si richiede un gesto di generosità ai partecipanti: raccogliamo cibi non deperibili per la mensa Caritas varesina, i cibi andranno interamente e quella mattinata stessa consegnati alla mensa di Via Crispi che aiuta le famiglie in difficoltà di Varese. L’evento si realizza con la collaborazione tra club Varese Auto Moto Storiche e il Comune di Varese.