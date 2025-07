Regione Lombardia finanzia 12 alloggi Aler a Saronno con oltre 470.000 euro

Il Comune di Saronno riceverà un finanziamento da Regione Lombardia di oltre 471.000 euro per il recupero di 12 alloggi popolari gestiti dall’ALER. Questo intervento rientra nel piano regionale da 15,4 milioni di euro per la riqualificazione di 704 abitazioni popolari in Lombardia. La notizia è stata annunciata dall’Assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, che ha sottolineato l’importanza di questi interventi: «Anche dodici alloggi popolari riqualificati sono cultura. Perché dove si restituisce dignità dell’abitare, si costruisce la prima forma di cittadinanza».

L’assessore ha aggiunto che «Non c’è biblioteca, teatro o scuola che tenga se prima non si garantisce un tetto sicuro. Anche prendersi cura delle persone, a partire dai bisogni primari, è un investimento culturale. E lo è nel senso più autentico: creare luoghi dove vivere con dignità». La Caruso ha poi ringraziato l’Assessore Franco per l’importante sostegno all’iniziativa e per l’attenzione dedicata al territorio di Varese.

Questi finanziamenti rappresentano una concreta opportunità per migliorare le condizioni abitative di numerose famiglie e dimostrano l’impegno della Regione Lombardia nel rafforzare la qualità della vita delle comunità locali, migliorando le abitazioni popolari e creando spazi di vita più dignitosi.