Senza medico di base al Villaggio Brollo: sabato a Solaro incontro e raccolta firme

Dallo scorso 16 luglio le famiglie del Villaggio Brollo di Solaro si sono trovate senza il loro medico di medicina generale, con una situazione di disagio preoccupante per molti cittadini.

Per risolvere questa situazione e sensibilizzare sull’importanza della presenza di un medico di base nella zona sabato 26 luglio al Centro Anziani “Casa Brollo” in piazza Grandi 54, dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18 si terrà una raccolta di firme per chiedere l’assegnazione di un nuovo medico di base al Villaggio Brollo.

Durante l’iniziativa saranno disponibili anche informazioni su come affrontare la situazione, con un’opportunità per i residenti di condividere le proprie esperienze e preoccupazioni.