Una domenica in cammino giubilare da Albizzate a Gallarate tra fede e cultura

Una giornata di cammino, spiritualità e scoperta del territorio: è quanto propone l’Associazione Cammino di S. Agostino per domenica 27 luglio 2025, con l’undicesima “Camminata giubilare” da Albizzate a Gallarate. Un percorso di circa 16 chilometri tra chiese, borghi storici e paesaggi naturali, con momenti di visita e spiegazioni lungo la via.

Un percorso tra fede e bellezza

Il ritrovo è fissato alle ore 8 alla Chiesa di Sant’Alessandro ad Albizzate, dove sarà celebrata la Messa per chi vorrà partecipare. La partenza ufficiale è prevista alle 9.30, dopo la consegna e il timbro delle credenziali all’Oratorio Visconteo.

Il primo tratto condurrà i partecipanti al Castello Visconteo di Jerago, attraversando il centro storico del paese e sostando brevemente nella chiesa locale, dove ad accogliere i pellegrini ci sarà don Armando Bano, parroco della comunità pastorale JOB (Jerago-Orago-Besnate).

Paesaggi, castelli e riflessione

La camminata proseguirà con la visita alla chiesetta di San Giacomo e il passaggio per la suggestiva Valle del Boia, fino al Monte Diviso, dove è prevista una pausa pranzo al sacco con possibilità di ristoro.

Alle 14.00 il cammino riprenderà in direzione Gallarate, con brevi soste presso l’Aloisianum e le chiese di San Pietro e San Francesco.

Arrivo alla Basilica di Santa Maria Assunta

L’arrivo a Gallarate è previsto per le 16.30 alla Basilica di Santa Maria Assunta, chiesa giubilare dell’Arcidiocesi di Milano. Qui i pellegrini riceveranno il timbro della credenziale, una nuova benedizione e potranno partecipare alla visita guidata del luogo, accompagnati da don Riccardo Festa.

Iscrizioni e informazioni

La partecipazione è gratuita per i soci dell’Associazione Cammino di S. Agostino, mentre per i non iscritti è richiesta un’offerta libera. È necessario iscriversi entro venerdì 25 luglio, scrivendo a info@camminodiagostino.it e indicando i nominativi dei partecipanti e un numero di telefono. L’iscrizione è indispensabile solo per chi intende percorrere l’intero tragitto.

Il percorso è considerato agevole, ma si consiglia abbigliamento adatto alla stagione, riserve d’acqua e spray antizanzare. Il cammino è facilmente raggiungibile con la linea ferroviaria Trenord Milano–Varese. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio dei Comuni di Albizzate e Jerago con Orago.