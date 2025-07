Varese corsi, oltre 400 proposte in arrivo per l’autunno: aperte le iscrizioni

È tutto pronto per una nuova stagione firmata Varese Corsi, più ricca che mai di idee, proposte stimolanti e nuovi volti. Il calendario autunnale 2025 si apre con oltre 400 proposte pensate per rispondere alle esigenze, ai desideri e alle passioni più diverse. Le iscrizioni sono aperte e il nuovo catalogo è già disponibile online.

«A quasi un anno di distanza dall’avvio della nuova gestione di Varese Corsi – dichiara l’Assessore alla Cultura Enzo Laforgia – il bilancio è decisamente positivo: sono aumentate le proposte, si è allargata la platea dei docenti, l’offerta è stata disseminata su tutto il territorio comunale espandendosi anche oltre i confini cittadini, sono sempre più numerosi sono i partner privati e il cosiddetto Hub di Calcinate del Pesce si è dimostrato essere uno spazio strategico e polifunzionale per ogni genere di attività. Da ora, si ricomincia: con lo stesso entusiasmo e con la convinzione di offrire un servizio di qualità alle cittadine e ai cittadini».

Dalla cultura al benessere, dalla cucina al teatro, passando per sport, musica e innovazione digitale: ce n’è davvero per tutti i gusti, con un’offerta suddivisa in 16 categorie tematiche. Tornano le discipline più amate – come pilates, yoga, lingue straniere, tango e fotografia – affiancate da tantissime novità assolute, pensate per chi ha voglia di mettersi in gioco, sperimentare, imparare o semplicemente divertirsi.

Tra le proposte più originali spicca il corso di volo aereo con simulatore professionale in collaborazione con l’azienda Gate1 by CP Flight, pensato per chi sogna di entrare in cabina e vivere l’esperienza del decollo a bordo di un Airbus A320 o Boeing 737. C’è spazio anche per il gioco e la leggerezza, con un corso tutto dedicato alle freccette e uno allo skateboard. Chi desidera ritrovare equilibrio e benessere in modo naturale potrà invece approfondire lo yoga facciale o avvicinarsi alla filosofia della macrobiotica, imparando a nutrirsi in modo più consapevole. Chi preferisce dedicarsi all’attività fisica nel proprio tempo libero potrà dedicarsi da quest’anno all’acquagym o alla fit boxe. E per chi vuole rilassarsi dedicandosi alla cura delle piante? La proposta perfetta è il corso di Kokedama, la tecnica giapponese di giardinaggio creativo, realizzato con Agricola Home&Garden.

La cucina rimane uno dei grandi protagonisti dell’offerta formativa. Anche quest’anno si viaggerà tra i sapori del mondo con corsi dedicati a ramen, paella, tapas e sushi, senza dimenticare le preparazioni della tradizione italiana come il ragù napoletano e quelle dedicate alla zucca. Un’attenzione particolare è rivolta anche alla cucina vegana, naturale e stagionale, per chi vuole avvicinarsi a un’alimentazione più sana e sostenibile.

Per gli appassionati di moda e manualità creativa arrivano i corsi di sartoria e modellistica e riparazioni sartoriali, ideali sia per chi parte da zero, sia per chi desidera perfezionarsi. E tra le novità del mondo danza arrivano il Boogie-Woogie, un corso energico e coinvolgente, perfetto per tutte le età e la Heels Dance, un mix di hip-hop, jazz e danza commerciale per migliorare la coordinazione e la fiducia in sé.

Le lezioni saranno guidate da 135 insegnanti, 51 dei quali entrano per la prima volta nel corpo docenti, portando con sé nuove competenze, entusiasmo e innovazione. I corsi si svolgeranno in presenza e online, distribuiti in 39 sedi, di cui 9 nuove, a copertura capillare del territorio. Non manca la collaborazione con ben 32 partner privati sul territorio, di cui 8 nuovi, pronti per diversificare ulteriormente l’offerta formativa.

Una novità particolarmente attesa è l’introduzione fin da ora di un’intera sezione natalizia: corsi tematici che spaziano dalla decorazione alla cucina delle feste, dai regali fai-da-te ai laboratori creativi per grandi e piccoli. Un modo per prepararsi con anticipo alla magia del Natale, condividendo momenti speciali e imparando nuove abilità.

Un riconoscimento importante impreziosisce questa edizione: Varese Corsi ha ottenuto il patrocinio dell’Università degli Studi dell’Insubria. Un segnale forte che valorizza l’impegno culturale e sociale del progetto e conferma la volontà di rafforzare il dialogo tra istituzioni, formazione e territorio.

Anche per l’autunno 2025 sono previste riduzioni del 15% per studenti, over 70, disoccupati, persone con invalidità civile (dal 45%) o invalidità sul lavoro (oltre il 33%): un segno concreto dell’impegno verso una formazione accessibile a tutti.

Per scoprire tutti i corsi e iscriversi è possibile consultare il sito ufficiale, scaricare il nuovo catalogo autunno 2025 oppure recarsi di persona nella sede della Motta (Piazza Motta 4, Varese).