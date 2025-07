Varese, Davide Galimberti coordinatore della Consulta delle Città capoluogo lombarde

Nasce la Consulta regionale delle Città capoluogo lombarde. L’organismo, previsto dall’articolo 23 dello Statuto di Anci Lombardia, si è ufficialmente costituito mercoledì 23 luglio 2025 e avrà il compito di coordinare le iniziative e le attività dei capoluoghi di Provincia e della Città Metropolitana, definendo indirizzi comuni per affrontare le sfide dei territori.

Coordinatore scelto Davide Galimberti

Durante la riunione svoltasi nella sede di Anci Lombardia, i sindaci presenti hanno eletto come coordinatore il sindaco di Varese, Davide Galimberti.

«Sono grato di essere stato eletto dai sindaci dei comuni capoluogo lombardi come coordinatore della Consulta – dichiara Galimberti – L’obiettivo è quello di condividere sempre più un’agenda di riforme e politiche di sviluppo tra le città capoluogo della nostra regione, considerando le peculiarità e le possibili connessioni tra i singoli territori. Un ruolo che accolgo con grande entusiasmo e impegno, a maggior ragione in questo periodo storico che pone le città, e in particolare quelle medie, di fronte a una serie di sfide economiche, sociali e culturali che richiedono risposte condivise».

Guerra: «Un momento importante per l’associazione»

Il presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra, ha sottolineato l’importanza del nuovo organismo: «Per ANCI Lombardia è fondamentale il continuo contatto con le città capoluogo per mettere a fattor comune il contributo che dai Sindaci e dagli Amministratori può venire per aiutare l’associazione a definire percorsi di azione condivisi e rispondenti alle necessità dei territori e delle comunità. Salutiamo quindi l’insediamento della Consulta dei Sindaci delle città capoluogo quale momento per rendere ANCI Lombardia ancora più coesa e capace di fare sintesi delle diverse specificità territoriali».

I sindaci presenti alla riunione

All’incontro hanno partecipato i primi cittadini (o i loro delegati) di Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia, Sondrio e Varese. Per Anci Lombardia erano presenti anche il vicepresidente vicario Giacomo Ghilardi e il segretario generale Rinaldo Mario Redaelli.