Visita speciale alla Basilica di Sant’Abbondio e alla chiesetta dei Santi Cosma e Damiano

Un doppio gioiello del romanico comasco apre le porte ai visitatori sabato 26 luglio, con una visita guidata alla Basilica di Sant’Abbondio e alla Chiesetta dei Santi Cosma e Damiano, eccezionalmente accessibile per l’occasione. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Società Archeologica Comense, rappresenta un’opportunità unica per scoprire due tra i luoghi più suggestivi e ricchi di storia della città.

Un itinerario tra arte e spiritualità

Il percorso guidato partirà alle ore 10.00 dalla Basilica di Sant’Abbondio, uno dei capolavori del romanico europeo. Le sue origini risalgono al V secolo d.C., quando venne edificata come una delle prime chiese cristiane della zona. Elevata a Cattedrale nel IX secolo, fu poi ricostruita nell’XI, epoca in cui divenne sede di una comunità benedettina legata a Cluny. Di particolare rilievo l’abside, affrescata in stile gotico nel 1341, che rappresenta uno dei punti più affascinanti della visita.

Una chiesetta nascosta e preziosa

La visita proseguirà poi nella vicina Chiesetta dei Santi Cosma e Damiano, un piccolo edificio romanico generalmente non accessibile al pubblico, che per l’occasione sarà straordinariamente aperto. Costruita nei pressi di un’antica struttura paleocristiana, conserva al suo interno affreschi di grande valore storico e artistico: un affresco trecentesco e un ciclo pittorico del primo Cinquecento attribuito al cosiddetto Maestro di San Cosma, che proprio da questo luogo prende il nome.

Informazioni utili