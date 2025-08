A Como controlli antidroga della Polizia: denunciato 27enne

Durante un controllo in via Achille Grandi, zona nota per episodi di spaccio, la Polizia di Stato ha denunciato un 27enne bangladese per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

Il giovane, già con precedenti in materia di droga e immigrazione, è stato notato ieri mattina dagli agenti dell’U.P.G.S.P. mentre si aggirava con fare sospetto. Fermato e perquisito, nello zaino nascondeva 3 grammi di hashish e 0,7 grammi di tabacco mischiato a cannabinoidi.

Accompagnato in Questura, è stato denunciato e la sostanza è stata sequestrata. La Divisione Anticrimine valuterà ora ulteriori provvedimenti.