A Duno un motociclista si scontra con un cervo

Un motociclista di 62 anni è caduto dopo l’impatto con un cervo, venerdì 22 agosto intorno alle 21.20, lungo la via per Cuveglio. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e soccorritori del 118, intervenuti anche con l’elisoccorso. L’uomo è stato assistito sul posto, senza necessità di trasporto in ospedale. (foto di repertorio)