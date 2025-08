A Grandate esplode una batteria in azienda: due operai in ospedale con ustioni

Intervento di soccorso tecnico urgente martedì mattina, 5 agosto, intorno alle 9.30 in una azienda tessile di Grandate per un grave infortunio sul lavoro.

Secondo le prime informazioni, un operaio sarebbe rimasto ustionato a seguito dello scoppio improvviso di una batteria al piombo durante un’operazione di manutenzione. L’esplosione ha causato la fuoriuscita di acido, colpendo direttamente il lavoratore. Coinvolto anche un secondo addetto alla manutenzione, soccorso per inalazione dei vapori acidi liberatisi nell’ambiente.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e svolto le necessarie verifiche tecniche per escludere ulteriori rischi. Presenti anche il personale del 118, che ha trasportato i due feriti all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, e la Polizia Locale, impegnata nella ricostruzione dell’accaduto. I feriti hanno 19 e 35 anni e sono stati soccorsi da un’ambulanza della Cri di Grandate.

L’episodio si inserisce in un quadro nazionale che continua a destare preoccupazione: nei primi sei mesi del 2025, secondo i dati Inail, sono già 495 le denunce di morti sul lavoro, in crescita rispetto alle 462 dello stesso periodo del 2024. Un incremento legato in gran parte agli incidenti in itinere (casa-lavoro), passati da 104 a 137.

Le denunce di infortuni totali nei primi sei mesi del 2025 sono state 249.549, con un leggero calo rispetto allo stesso periodo del 2024 (250.766). In aumento anche le denunce tra gli studenti, coperti dal 2023 nelle statistiche Inail, mentre sono in calo quelle nei percorsi scuola-lavoro, con 1.152 denunce per i Pcto, in flessione del 13% rispetto all’anno precedente.

L’incidente di oggi a Grandate è l’ennesimo campanello d’allarme sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, che resta una priorità non rinviabile.