A Solbiate Olona gli artisti locali rispondono ai vandali

Non si tratta soltanto di un colore spruzzato su una panchina. Ma di una scelta consapevole che vuole gridare a gran voce “No alla violenza sulle donne” e sensibilizzare la comunità su un problema grave e per nulla superato della nostra società.

Le panchine rosse sono tante e diffuse un po’ ovunque nella nostra provincia e in Italia. La loro cura diviene un obiettivo comune fra le Amministrazioni comunali e i cittadini: un simbolo di consapevolezza che va tutelato.

Così è avvenuto a Solbiate Olona, dove una scarpetta, collocata sulla panchina rossa di via Giacomo Matteotti, di fronte al parco comunale, nella seconda metà di luglio era stata sottratta da alcuni vandali.

Immediatamente Giuseppe Catone, nel doppio ruolo di artista e presidente della Commissione Biblioteca, e Aurelio Carabelli, artista locale, hanno unito le forze e sistemato la panchina, completando il paio di scarpe, simbolo di tutte le donne colpite e ferite.

A loro, il ringraziamento dell’Amministrazione comunale e di tutti i cittadini sensibili a questo tema.