A Somma Lombardo un settembre tra cinema all’aperto, ciclismo e arte: gli eventi in programma

Dal 5 al 15 settembre Somma Lombardo ospita un calendario denso di eventi culturali, musicali e artistici.

Un programma pensato per coinvolgere cittadini e visitatori tra concerti, cinema all’aperto, conferenze storiche, mostre d’arte, teatro e attività per famiglie, in un clima festoso che celebra anche le tradizioni locali.

Una partenza in musica

Ad aprire la rassegna sarà il concerto dell’Orchestra e Coro Amadeus, in programma venerdì 5 settembre alle 21 nella Basilica di Sant’Agnese, per le celebrazioni legate alla festa di San Coronato. Una serata solenne che darà il via ufficiale alla rassegna settembrina.

Arte e riflessione alla Sala Oriana Fallaci

Dal 6 al 14 settembre, con orari 10-12 e 16-18, la Sala Oriana Fallaci ospita “Dell’umano restare”, una mostra scultorea dedicata alle opere di Massimo Feragnani.

Cinema sotto le stelle

Mercoledì 10 settembre alle 20.45, il Campo Oratorio Maddalena si trasformerà in un’arena a cielo aperto per la proiezione del film Come può uno scoglio. La serata di cinema sotto le stelle sarà annullata in casa di maltempo.

Il 12 settembre sarà una giornata intensa: alle ore 21 nella Chiesa di San Vito, Manuele Beia si esibirà in un concerto d’organo a cura dell’associazione Amici della Chiesa di San Vito. Contemporaneamente, nella Sala d’Aragona del Castello Visconti, si terrà la conferenza Vercelli 1335 – Una pergamena inedita dell’Archivio del Castello Visconti di San Vito, curata dai dottori Bozzi, Campisi e D’Ancona.

Fine settimana tra gusto, musical e ciclismo

Doppio appuntamento anche per sabato 13 settembre: alle 19.30 al Campo dell’Oratorio di Coarezza con la Tigellata della Pro Loco, tra cibo, musica e intrattenimento per i più piccoli; alle 21, nel Cortile del Palazzo Comunale, andrà in scena il musical La Bella e la Bestia, pensato per tutta la famiglia (in caso di pioggia, previsto spostamento nella Sala Polivalente).

Domenica 14 settembre sarà il turno degli sportivi: dalle 7.30 del mattino, parte la nona Randonnee del Castello, gara ciclistica amatoriale sull’Alzaia del Ticino. Nel pomeriggio, doppio appuntamento culturale: alle 14.30 e 16.30, visite guidate al Castello Visconti con il “Tour fra le opere di Sangregorio”, scultore di fama nazionale. La prenotazione è obbligatoria via mail.

Sempre tra il 13 e il 14 settembre, spazio anche al teatro all’aperto con lo spettacolo “Bella…storia” in scena presso Villa Hermann, a cura dell’associazione Quelli del ’63 (ingresso libero, orari 10-12 e 14-18.30).