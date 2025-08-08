A8 Milano-Varese: chiuso per una notte l’allacciamento con la Gallarate-Gattico
La misura per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 21:00 di lunedì 11 alle 5:00 di martedì 12 agosto
Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 21:00 di lunedì 11 alle 5:00 di martedì 12 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Buguggiate Lago di Varese, verso Varese.
L’area di servizio “Brughiera est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00.
Contestualmente, sarà chiuso il ramo che dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico immette sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce ed è diretto verso Varese.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, anticipare l’uscita alla stazione di Gallarate e percorrere la SS341 fino a raggiungere Varese città. Chi supererà la stazione di Gallarate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dove potrà uscire alla stazione di Besnate, al km 4+000 e percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26 e SS341, fino a raggiungere Varese città;
per la chiusura del ramo di allacciamento D08/A8, anticipare l’uscita alla stazione di Besnate, al km 4+000 della D08 Diramazione Gallarate-Gattico e percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26 e SS341, fino a raggiungere Varese città.
In ulteriore alternativa, immettersi sulla A8 verso Milano, uscire a Gallarate e percorrere la SS341 fino a raggiungere Varese città.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"
Alessandro Zanzi su Crescono le diagnosi di disabilità tra i minori di Varese: +500% in 10 anni
Lina Hepper su La Provincia di Varese studia un gestore unico dei rifiuti: "Una strategia a lungo termine per anticipare il futuro"
Cloe su Quattro eccellenze varesine premiate dai Travelers' Choice 2025 di TripAdvisor
lenny54 su Turisti ebrei con la kippah aggrediti in autogrill a Lainate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.