A8 Milano-Varese: chiuso per una notte l’allacciamento con la Gallarate-Gattico

La misura per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 21:00 di lunedì 11 alle 5:00 di martedì 12 agosto

traffico autostrada vacanze
Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 21:00 di lunedì 11 alle 5:00 di martedì 12 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Buguggiate Lago di Varese, verso Varese.
L’area di servizio “Brughiera est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00. 
Contestualmente, sarà chiuso il ramo che dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico immette sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce ed è diretto verso Varese.
In alternativa si consiglia: 
per la chiusura del tratto, anticipare l’uscita alla stazione di Gallarate e percorrere la SS341 fino a raggiungere Varese città. Chi supererà la stazione di Gallarate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dove potrà uscire alla stazione di Besnate, al km 4+000 e percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26 e SS341, fino a raggiungere Varese città;
per la chiusura del ramo di allacciamento D08/A8, anticipare l’uscita alla stazione di Besnate, al km 4+000 della D08 Diramazione Gallarate-Gattico e percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26 e SS341, fino a raggiungere Varese città.
In ulteriore alternativa, immettersi sulla A8 verso Milano, uscire a Gallarate e percorrere la SS341 fino a raggiungere Varese città.

Pubblicato il 08 Agosto 2025
