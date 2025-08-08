Alfa introduce i nuovi contatori dell’acqua di ultima generazione, ad Albizzate un’installazione “sotterranea”
Un operaio di Alfa, oggi, nell’ambito del piano finanziato dal PNRR per l’installazione di più di 103 mila Smart Meter in 56 comuni della provincia di Varese, ha svolto il suo lavoro in condizioni a dir poco inusuali
Calandosi a un 1 metro e 70 centimetri di profondità e passando da una botola di 50 centimetri per 70, in posizione rigorosamente accosciata, ha sostituito un vecchio contatore. Un operaio di Alfa, oggi, nell’ambito del piano finanziato dal PNRR per l’installazione di più di 103 mila Smart Meter in 56 comuni della provincia di Varese, ha svolto il suo lavoro in condizioni a dir poco inusuali.
L’istallazione, avvenuta in via Piave ad Albizzate, è stata eseguita in totale sicurezza, utilizzando un treppiede appositamente strutturato per l’ingresso in spazi confinati e che, in caso di emergenze e problematiche, permette di sollevare velocemente l’uomo imbragato, allontanandolo tempestivamente dal pericolo.
L’allacciamento, durato circa un’ora, si è svolto secondo programma. Il nuovo contatore è stato installato correttamente e – grazie al dispositivo elettronico che contiene – permetterà la lettura e la gestione da remoto dei consumi, evitando (per fortuna) ulteriori interventi degli operatori.
I contatori di ultima generazione
Gli Smart Meter sono contatori di ultima generazione che utilizzano tecnologie digitali per misurare e trasmettere i dati di consumo di acqua. A differenza dei contatori tradizionali, che richiedono la lettura manuale dei dati, gli Smart Meter sono dotati di un sistema di comunicazione che permette la trasmissione automatica e in tempo reale dei dati al gestore idrico.
