All’Ippodromo delle Bettole a Varese il Memorial Mirko Marcialis

La serata di lunedì 25 all’Ippodromo delle Bettole propone in tutto sette corse, a partire dalle 19.55 (l’ingresso è gratuito e la capienza dell’ippodromo di 2420 spettatori) e la prova principale è il venticinquesimo memorial Mirko Marcialis, che ricorda il fantino scomparso il 16 luglio del 2000, a neppure 19 anni compiuti, per una caduta sulla pista delle Bettole, dove il giovane jockey aveva debuttato (quinto posto con Senatrice, il 27 novembre del 1997), dove aveva conquistato la prima vittoria (arrivata il giorno di Santo Stefano dello stesso anno, con Back to Front) e dove aveva ottenuto il suo ultimo alloro (con Vritty, il 7 luglio del 2000, nove giorni prima di morire). In allegato, trovate un primo piano di Mirko, che potete pubblicare liberamente.

I prossimi appuntamenti previsti sono mercoledì 3 settembre, con il Premio Guido e Bruno Ermolli e sabato 6 settembre con il 74esimo Gran premio Città di Varese – Memorial Caro Curti, il Premio Edo e Ietta Grizzetti e il Premio SIRE.

In tutti i casi l’ingresso è gratuito, l’ippodromo ha una capienza di 2420 spettatori e si corre a partire dalle 20 circa.