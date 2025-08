Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, utile di 7 milioni nel primo semestre 2025

La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate chiude i primi sei mesi del 2025 con un utile netto di 7,005 milioni di euro (8,65 milioni al lordo delle imposte), mantenendo stabili i principali indicatori patrimoniali e confermando la propria capacità di crescere in un contesto economico segnato dalla progressiva normalizzazione dei tassi di interesse.

Secondo la semestrale appena approvata, la banca registra un incremento sia negli impieghi sia nella raccolta, mantenendo alti standard di qualità del portafoglio crediti e un controllo efficace dei costi.

Nel dettaglio, gli impieghi crescono del 3,09% rispetto al 30 giugno 2024, mentre la raccolta diretta aumenta del 2,32%. «Questi dati confermano l’attrattività della banca come porto sicuro per il risparmio e partner per lo sviluppo delle imprese locali» – commenta il direttore generale Roberto Solbiati – «in un semestre caratterizzato da un calo dei tassi, che ha inevitabilmente ridotto il margine di interesse, siamo riusciti a rispondere con solidità e visione».

L’NPL netto si attesta all’1,31% e il patrimonio netto raggiunge i 156,9 milioni di euro, un livello che la banca definisce in linea con gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale avviati nel 2024.

La contrazione del margine di interesse viene parzialmente compensata dall’aumento dei ricavi da servizi, segno – spiega Solbiati – «del ruolo crescente della consulenza e dell’offerta personalizzata».

Sul fronte dei costi, si registra un aumento del 6,88% del costo del personale, legato in parte al rinnovo del contratto nazionale e all’ingresso di sei nuove risorse (oggi i dipendenti sono 178), ma bilanciato da una riduzione del 7,07% delle altre spese amministrative. Le commissioni nette si confermano stabili e coprono il 96% del costo del personale: «Un dato che ci colloca ai vertici del Gruppo Iccrea per produttività e sostenibilità economica» aggiunge il direttore generale.

“Risultati che si riflettono sul territorio”

A commentare i risultati è anche il presidente Roberto Scazzosi, che sottolinea la dimensione sociale dell’operato della banca: «La semestrale conferma la capacità di coniugare efficienza gestionale, radicamento territoriale e visione strategica. Ogni punto di utile, ogni incremento della raccolta o degli impieghi ha un riflesso diretto nella vita delle comunità in cui operiamo: dal credito alle famiglie e alle imprese al sostegno alla cultura e al welfare locale».

Scazzosi evidenzia infine l’importanza dell’appartenenza al Gruppo Bcc Iccrea: «Grazie a questa rete possiamo affrontare sfide più complesse senza perdere la nostra identità cooperativa e di prossimità».