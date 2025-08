Belgo Briko: progetti su misura, tecnologia e super sconti per un’estate creativa a Varese

C’è chi rincorre la velocità, e chi sceglie la qualità. A Varese, Belgo Briko rappresenta da oltre quarant’anni un punto di riferimento per tutti gli appassionati di fai da te e per chi cerca soluzioni tecniche personalizzate, con la sicurezza di un servizio professionale, attento e su misura.

La storia di Belgo Briko affonda le sue radici nel 1954, quando Tarcisio Belli, esperto nella lavorazione del legno e dei laminati, fonda insieme al socio Goj la BEL-GO. È negli anni ’80, con l’ingresso della seconda generazione, che l’azienda si trasforma in uno dei primi centri fai da te della provincia, anticipando i tempi e distinguendosi per approccio e visione.

Oggi Belgo Briko, affiancata dalla ancora più storica divisione Belgo Professional, dedicata al settore legno ed edilizia B2B, è una realtà dinamica e in continua evoluzione. Più che un semplice negozio, è un vero partner tecnico per privati, artigiani e professionisti. Chi varca la soglia del negozio di via Postumia 45/A trova molto più di scaffali ben forniti: trova ascolto, competenza e un supporto concreto per dare forma alle proprie idee.

Il reparto legno resta il cuore pulsante del centro, con una falegnameria attrezzata in grado di realizzare mobili su misura, ripiani, strutture personalizzate e modifiche a mobili esistenti, sempre con l’attenzione artigianale che da decenni caratterizza Belgo Briko. Ampia la scelta di materiali: dal legno massello ai laminati, passando per MDF e pannelli decorativi.

Accanto alla manualità, c’è la tecnologia: la divisione Belgo Laser dispone di un impianto laser industriale (3×2 metri) per incisioni e tagli di precisione su legno, plexiglass e altri materiali. Un servizio ideale per creare pezzi unici o prototipi professionali, rispondendo alle esigenze di creativi, hobbisti e piccole imprese.

Completano l’offerta il laboratorio cornici, che realizza incorniciature su misura per quadri, stampe e fotografie, e l’area espositiva dedicata a porte e serramenti, pensata per chi vuole toccare con mano le soluzioni disponibili.

Shock Summer: risparmia d’estate, realizza di più

L’estate di Belgo Briko non va in vacanza: la campagna Shock Summer è attiva fino al 30 agosto con sconti dal 10% al 50% su una selezione di articoli per il bricolage, la casa, il verde e le riparazioni. Un’occasione perfetta per riorganizzare gli spazi, realizzare lavori rimandati da tempo o dare un nuovo look alla propria abitazione.

Il punto vendita di Varese resta aperto anche ad agosto, dal lunedì al sabato, per essere sempre al fianco dei clienti.

E per chi visita il sito ufficiale di Belgo Briko a questo link, c’è un buono sconto extra da 10€ su una spesa minima di 50€, utilizzabile fino al 30 agosto. Un incentivo in più per mettersi all’opera.