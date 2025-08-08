Bellinzona, 23enne in manette per spaccio di droga

Nuovo arresto per droga in Canton Ticino dove nell’ultimo periodo si sono intensificate le operazioni di questo genere. Questa volta a finire in manette è stato un 23enne di origine albanese (tutt’ora residente in Albania), finito in una inchiesta svolta da Ministero Pubblico e Polizia Cantonale in collaborazione con la Polizia Città di Bellinzona.

Il giovane è stato fermato proprio a Bellinzona ed è sospettato di spacciare droga a clienti locali. La perquisizione personale e della camera nella quale soggiornava ha permesso di rinvenire alcune decine di grammi di cocaina (foto di repertorio), oltre un migliaio di franchi e alcune centinaia di euro in contanti.

Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti, di riciclaggio di denaro e di infrazione alla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione. La misura restrittiva della libertà è stata nel frattempo confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC).