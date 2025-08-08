Varese News

Canton Ticino

Bellinzona, 23enne in manette per spaccio di droga

Il giovane di origini albanesi fermato in città: era in possesso di decine di grammi di cocaina, franchi ed euro in contanti

Droga

Nuovo arresto per droga in Canton Ticino dove nell’ultimo periodo si sono intensificate le operazioni di questo genere. Questa volta a finire in manette è stato un 23enne di origine albanese (tutt’ora residente in Albania), finito in una inchiesta svolta da Ministero Pubblico e Polizia Cantonale in collaborazione con la Polizia Città di Bellinzona.

Il giovane è stato fermato proprio  a Bellinzona ed è sospettato di spacciare droga a clienti locali. La perquisizione personale e della camera nella quale soggiornava ha permesso di rinvenire alcune decine di grammi di cocaina (foto di repertorio), oltre un migliaio di franchi e alcune centinaia di euro in contanti.

Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti, di riciclaggio di denaro e di infrazione alla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione. La misura restrittiva della libertà è stata nel frattempo confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC).

Pubblicato il 08 Agosto 2025
